الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسبلغ عدد الحضور لفعاليات معرض الصقور والصيد والسعودي في نسخته الثانية المقام في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور ، اليوم قرابة ٥٢ ألف .ووصل عدد زوار المعرض منذ انطلاقته الجمعة الماضي وحتى اليوم أكثر من ٢٣٤ ألف بعد أن وصل العدد في الثلاثة أيام الأولى أكثر من 180 ألف زائر ، في ظل التنوع الكبير والمميز لمختلف أركانه وأقسامه وتوافد الجميع عليه من مختلف الاهتمامات والأعمار كونه يلبي احتياجات الجميع وأذواقهم إذ اشتمل على أمسيات شعرية ومحاضرات علمية وجوانب ثقافية واجتماعية وتوعوية ورياضية، مختصة بالصقور وكيفية الاهتمام بها، إضافة إلى أركان لاحتياجات هواة الصيد تتمثل في بيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور بأنواعها وكذلك لمعدات التخييم ورحلات السفاري .// انتهى //01:14ت م0325