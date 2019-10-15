باريس 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستعادل منتخب فرنسا على أرضه مع نظيره التركي بهدفٍ لكلا الفريقين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فرنسا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).وبهذه النتيجة، حل المنتخب التركي في الترتيب الأول على قائمة المجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة، متساويًا مع نظيره الفرنسي بالنقاط ذاتها، بينما حل منتخب أيسلندا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، يليه ألبانيا في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، في حين يأتي منتخبا أندورا ومولدوفا في المركزين الأخيرين برصيد 3 نقاط لكل منهما.// انتهى //01:20ت م0326