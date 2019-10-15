صوفيا 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستغلب منتخب إنجلترا على بلغاريا بسداسية دون مقابل اليوم في صوفيا ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم 2020.وباتت إنجلترا في حاجة إلى نقطة واحدة من مواجهتها لمونتينيغرو الشهر المقبل على ملعب ويمبلي في لندن لبلوغ النهائيات علمًا بأنها تستضيف الدورين نصف النهائي والنهائي من البطولة القارية صيف عام 2020.ورفعت انجلترا رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة متقدمة بفارق 3 نقاط عن تشيكيا و4 نقاط عن كوسوفو الفائزة على مونتينيغرو (2-صفر) اليوم في هذه الجولة وذلك قبل نهاية التصفيات بجولتين.// انتهى //01:48ت م0327