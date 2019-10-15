نيامي 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسصادق برلمان النيجر اليوم، على هيكل تابع للاتحاد الإفريقي يعني بالمخاطر الطبيعية تم إقراره في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا عام 2012 م.وتستهدف المنظمة مساعدة الدول التي تحتاج الدعم لاستشراف المخاطر المتعلقة بتغير المناخ في القارة سواء ما يتعلق بالفيضانات أو الجفاف.كما صادق البرلمان على مجموعة من القروض و التمويلات الخارجية بمجموع 20 مليار فرنك إفريقي "نحو 33 مليون دولار أمريكي".// انتهى //03:38ت م0333