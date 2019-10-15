لندن 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسافتتحت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الدورة البرلمانية الجديدة اليوم وذلك بحضور أعضاء مجلسي العموم واللوردات في العاصمة لندن.واستعرضت ملكة بريطانيا في خطابها سياسات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون والمشاريع التي سوف يتم اعتمادها خلال الدورة البرلمانية الحالية والمتعلقة بإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإلغاء القوانين وجميع المعاهدات الأوروبية حال الخروج من الاتحاد.وأكدت الملكة اليزابيث أن الحكومة ملتزمة ومصممة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الحالي وبناء علاقات مستقبلية مع الشركاء الأوروبيين تكون قائمة على حرية التجارة والصداقة الدائمة.وأوضحت أن الحكومة سوف تقدم مشاريع قوانين تتعلق بالهجرة، وكذلك حقوق المقيمين الأوروبيين في بريطانيا.وبينت ملكة بريطانيا أن بلادها سوف تواصل دورها الريادي على المستوى الدولي بعد خروجها من الاتحاد من خلال تشجيع الأمن والسلام الدوليين فضلاً عن الدفاع عن مصالحها.وعلى المستوى المحلي، أشارت إلى أن الحكومة البريطانية سوف تركز في خطتها التنموية الاقتصادية على تطوير البنية التحية في مجالات النقل والقطارات، وتشجيع الأبحاث وخاصة بمجال الفضاء، بالإضافة إلى تطوير التعليم وتعزيز الأمن السيبرياني ومكافحة التلوث والحفاظ على البيئة.كما أوضحت الملكة اليزابيث أنه ستكون هناك مشاريع قوانين أخرى لمواجهة الجرائم الخطرة ومضاعفة العقوبات بحق مرتكبيها، إلى جانب مشاريع تخص العمل وزيادة الرواتب وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية في البلاد.// انتهى //04:04ت م0334