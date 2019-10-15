الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهابخادم الحرمين يستقبل بوتين ويقيم مأدبة غداء تكريماً للضيف الكبيرالملك يعقد وبوتين جلسة مباحثات بحضور ولي العهد.. ويستعرضان التعاون النفطي والقضايا الدوليةخادم الحرمين: نتطلع لتحقيق السلام ومواجهة الإرهاب وتعزيز النمو الاقتصاديخادم الحرمين وبوتين يشهدان فعالية شراكة الطاقة السعودية - الروسية وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقياتخادم الحرمين يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيساً لجمهورية تونسولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسميةالأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي يترأسان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية - الروسيةمنتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي يتوج فعالياته بـ17 مذكرة تفاهمقمة سعودية روسية تؤسس تطوراً نوعياًوصول الرئيس الروسي الرياض وفي استقباله فيصل بن بندرأمير الرياض يشرّف حفل سفارة إسبانياالحسين: حسابات «واس» الجديدة منصـة لمحتـوى إخبــاري متخـصّــصسعيّد الغامض.. يسعد التونسيين«النظام السوري» يقترب من الحدود التركية.. والأكراد يؤجلون المباحثات السياسية مع أنقرةالتوسع التركي.. رفض أوروبي وحرمان من التسلحالشرعية: اليمنيون يرفضون مشروع إيران التخريبياعتداءات المستوطنين تفسد بهجة موسم الزيتون// يتبع //06:06ت م0003