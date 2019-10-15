عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/2/16 هـ الموافق 2019/10/15 م واس
الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب
خادم الحرمين يستقبل بوتين ويقيم مأدبة غداء تكريماً للضيف الكبير
الملك يعقد وبوتين جلسة مباحثات بحضور ولي العهد.. ويستعرضان التعاون النفطي والقضايا الدولية
خادم الحرمين: نتطلع لتحقيق السلام ومواجهة الإرهاب وتعزيز النمو الاقتصادي
خادم الحرمين وبوتين يشهدان فعالية شراكة الطاقة السعودية - الروسية وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات
خادم الحرمين يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيساً لجمهورية تونس
ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية
الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي يترأسان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية - الروسية
منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي يتوج فعالياته بـ17 مذكرة تفاهم
قمة سعودية روسية تؤسس تطوراً نوعياً
وصول الرئيس الروسي الرياض وفي استقباله فيصل بن بندر
أمير الرياض يشرّف حفل سفارة إسبانيا
الحسين: حسابات «واس» الجديدة منصـة لمحتـوى إخبــاري متخـصّــص
سعيّد الغامض.. يسعد التونسيين
«النظام السوري» يقترب من الحدود التركية.. والأكراد يؤجلون المباحثات السياسية مع أنقرة
التوسع التركي.. رفض أوروبي وحرمان من التسلح
الشرعية: اليمنيون يرفضون مشروع إيران التخريبي
اعتداءات المستوطنين تفسد بهجة موسم الزيتون
// يتبع //
06:06ت م
0003