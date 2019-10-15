طرابلس 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بعملية القصف الجوي الذي تعرض له مسكن في منطقة الفرناج بقلب العاصمة طرابلس تسكنه أسرة نازحة وأدى إلى وفاة ثلاثة أطفال وأمهم وسط إدانات واسعة، داعية إلى ضرورة حماية المدنيين من القصف الجوي بين كافة الأطراف المتحاربة.وأشارت إلى تأكيد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عقب زيارته موقع القصف الجوي الذي استهدف منازل بمنطقة الفرناج، أن القصف هو استهداف متعمد للمدنيين والأحياء السكنية، ويعد جريمة حرب وحشية، لن تمر دون عقاب.وتطرقت إلى تهنئة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال اتصال هاتفي الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، على ثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيسا للبلاد مشيدا بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديموقراطي وبمبدأ التوافق، وحرصه على الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية، معربًا عن تطلعه لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.ونوهت إلى اجتماع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بوزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، وذلك لمناقشة التطورات الأمنية والإعداد لمؤتمر برلين، مبينة أنه تم التأكيد على احترام الدور الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في مجال النفط ومشتقاته، بالإضافة لتعميق التعاون الثنائي بين ليبيا وإيطاليا.وعرجت صحف ليبيا على تحذير سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا من تعرض مستقبل ليبيا الاقتصادي للخطر بسبب تقسيم المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، مؤكدة أن بلادها ضاعفت جهودها خلال الفترة الأخيرة لإنهاء القتال في البلاد ودعم مبادرات الممثل الخاص للأمين العام الأممي لدى ليبيا غسان سلامة للتوصل إلى حل سياسي.// انتهى //07:27ت م0009