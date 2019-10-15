الخرطوم 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف السودنية الصادرة اليوم على بدء المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلح، بمدينة جوبا مقر حكومة جنوب السودان أمس، وسط حضور رؤوساء دول إثيوبيا وأوغندا بجانب رئيس الوزراء المصري، ووممثلين للهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.وأشارت إلى شن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أكثر من 25 غارة على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظتي صعدة وحجة.وأبرزت تأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رفض الفلسطينيين لتهديدات إسرائيل بفرض عقوبات على السُلطة الفلسطينية التي بدأت خطوات للانفكاك من الاقتصاد الإسرائيلي. وسلطت الضوء على موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا ردًا على توغلها العسكري في شمال شريق سوريا.وتحدثت عن إصدار المحكمة العليا في إسبانيا أحكامًا بالسجن لفترات تصل إلى 13 سنة بحق تسعة من إجمالي 12 زعيمًا انفصاليًا كتالونيًا متهمًا بمحاولة للانفصال عن البلاد عام 2017.// انتهى //08:35ت م0013