بيروت 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتصاعد حدة التوتر السياسي بين الأفرقاء الأساسيين ، حيث شهدت جلسة مجلس الوزراء نقاشات حامية بشأن إقرار موازنة العام 2020م من دون الوصول إلى اتفاق بشأن الاصلاحات المطلوب إقرارها.وأخبرت عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس محافظ مدينة القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح بالمدينة شادي مطور في حين دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل القوات الإسرائيلية لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة.وتحدثت صحف الثلاثاء عن إعلان وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو في تصريح له أمس أن حكومة بلاده ستصدر مرسوما يقضي بحظر تصدير الأسلحة لتركيا، بسبب استمرارها في عمليتها العسكرية شمال شرقي سوريا.وتطرقت إلى تهديد الرئيس الصيني شي جينبينغ في بيان له أمس بـ"طحن عظام" من يحاولون تقسيم بلاده، وسط احتجاجات مستمرة منذ أربعة أشهر ضد بكين في إقليم هونغ كونغ.ولفتت صحف لبنان الانتباه إلى تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريح له أمس أنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، وذلك ردا على التوغل التركي في سوريا.// انتهـى //09:16ت م0015