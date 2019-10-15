الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، في ملتقى الأعمال التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن الذي دشن أعماله أمس وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، ونظمته كلية الطب بجامعة أم القرى.وأوضح مسؤول الخرائط والأدلة الإرشادية بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس وليد خالد فلمبان، أن مشاركة الجمعية تلخصت في عرض نماذج من الخرائط الإرشادية التفاعلية التي تصدرها المعسكرات لمشعري منى وعرفات، وحي العزيزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والمنطقة المركزية للحرم المكي والحرم النبوي، وكيف يمكن للمستفيد استخدامها بواسطة الباركود من جهازه المحمول بعد تحميل تطبيق الخريطة من موقع الجمعية الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية www.scouts.org.sa ، حيث يتم رسم الاتجاه ويتحدد الموقع الذي يرغبه المستفيد.وأفاد المهندس وليد أن جناح الجمعية تضمن أيضاً المشاركة بعددٍ من اللوحات التي تبرز بعض من الأعمال التطوعية التي تقدمها الكشافة لضيوف الرحمن من خلال مساندتها للعديد من الجهات الحكومية والأهلية، كما عرف الجناح الكشفي بآلية جمع معلومات الخرائط والأدلة الإرشادية وإصدارها، ودور الكشافة في تقديم الخدمات العامة وقدراتها على المشاركة في إدارة الأزمات.// انتهى //09:24ت م0017