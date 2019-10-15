القاهرة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسسلّطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد الأسبوع المقبل في مدينة سوتشي الروسية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ونوّهت إلى اتفاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع القمة الذي جمعهما أمس بالرياض على ضرورة التسوية السلمية لقضايا المنطقة وإدانة الإرهاب.وواكبت صحف الثلاثاء انطلاق محادثات السلام بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة السودانية بجوبا.وأشارت إلى مطالبة وزير الخارجية المصري سامح شكري المجتمع الدولي باتفاق عادل حول مياه النيل، في ظل الوضعية الحالية المتعثرة للمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الأثيوبي.ولفتت الانتباه إلى مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أمس بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع حصيلة العدوان التركي على شمال سوريا إلى 64 مدنيًا ونزوح 400 من المدنيين.// انتهى //09:41ت م0019