الباحة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسزار محافظ المندق محمد بن معيض الفائز أمس, مركز برحرح التابع للمحافظة، في إطار الجولات التفقدية لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.واطلع المحافظ خلال جولته التفقدية على المشروعات التنموية المنفذة بالمركز والأخرى تحت التنفيذ, بالإضافة الى عربة الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية، مطلعاً على سيّر العمل ومدى الخدمة المقدمة للمواطنين .واجتمع محافظ المندق خلال زيارته، مع رئيس مركز برحرح سعيد بن مستور الزهراني, ورئيس بلدية المندق المهندس سعيد الزهراني, وجرى بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له.// انتهى //10:26ت م0029