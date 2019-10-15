المدينة المنورة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً بعد صلاة المغرب بمسجد قباء محاضرةً بعنوان "حق احفظ الله يحفظك" يلقيها الدكتور عبداللطيف بن شلوه الشاماني.وتأتي هذه المحاضرة التي تتحدث عن حفظ الإنسان لحدود الله وحقوقه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ،ضمن برنامج مبادرة خير أمة.// انتهى //10:28ت م0030