مكة المكرمة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الهيئة بالمسجد الحرام اليوم، برنامجها التوعوي في موسم العمرة "مسائل العقيدة حول الكعبة" من خلال أعضاء الهيئة الذين يتواجدون بصحن المطاف.وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام خالد بن محمد الحارثي أن البرنامج يهدف إلى إيضاح الطريقة الصحيحة لأداء المناسك حول الكعبة وعند الحجر الأسود وفي الملتزم والركن اليماني وعند مقام إبراهيم -عليه السلام- ، وذلك من خلال توزيع مطويات توجيهية وإرشادية على الزوار والمعتمرين، مبيناً أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى دائماً لتقديم الخدمة المتميزة للزوار والمعتمرين على أكمل وجه.// انتهى //10:31ت م0032