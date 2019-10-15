سكاكا 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسنظمت جامعة الجوف أمس ورشة عمل بعنوان: " الخطة التشغيلية لكرسي صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة بمنطقة الجوف" بمشاركة أكاديميين وخبراء وباحثين يمثلون المجتمع بمختلف تخصصاته، وذلك بمقر السنة الأولى المشتركة في المدينة الجامعية.وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري في مستهل أعمال الورشة، أنّ كرسي صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالعزيز سيسهم بالأبحاث العلمية التي تخدم التنمية المستدامة في المجالات: الاقتصادية والبيئية والمجتمعية, وإقامة الندوات والملتقيات وورش العمل المتخصصة، متمنيًا أن يكون المخرج طبقًا لما طلبه سمو أمير المنطقة بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي يتطلب خارطة طريق محكمة وبرنامج عمل للكرسي الذي سيطلق فعالياته خلال الأيام المقبلة.وأفاد معاليه أن الورشة تأتي لوضع الأطر التشغيلية وإعلان البداية لتفعيل الكرسي وتحقيق أهدافه من خلال المبادرات الواردة في برنامج التحول الوطني ذات العلاقة بالمنطقة، لانطلاقة التنمية المستدامة على هدي رؤية المملكة 2030؛ التي تستهدف في محصلتها خلق واقع ومستقبل اقتصادي واجتماعي وبيئي متقدم ورأس مال بشري مسلح بالعلم ومدرك لمتطلبات المرحلة وماهية الدور الذي يجب أن يلعبه للنهوض بمنطقته وبلاده بشكل عام.وتطلع الدكتور البشري أن يؤدي كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز نتائجه التي يطمح لها سمو أمير المنطقة من رقي وتنمية وانطلاقة تطويرية شاملة، متمنيا نجاح الورشة والانتهاء إلى وضع الخطوط العريضة والاستراتيجية الواضحة للكرسي للقيام بدوره على أكمل وجه، بعيدًا عن الآمال غير الممكن تحقيقها, معربًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على اهتمامه ودعمه للجامعة ومسيرة البحث العلمي فيها.بعد ذلك أدار الدكتور عصام الفيلالي من جامعة الملك عبدالعزيز الورشة, وبدأها باستعراض أهم المبادرات ذات العلاقة بتنمية المنطقة, حيث تدارس المشاركون من أكاديميين ومثقفين وأعضاء مجلس منطقة وغيرهم مدى تحقيق أهداف كل مبادرة من تلك المبادرات في المنطقة، والمتوقع تحقيقه من كل مبادرة، ثم فتح باب النقاش للحضور والتعليق على المحاور المتعلقة بالتنمية.وفي الختام قدم الدكتور الفيلالي شكره للحضور وتفاعلهم مع ماطرح ، موجهاً بإعداد تقرير عاجل يرفع لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة.// انتهى //10:51ت م0034