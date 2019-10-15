بريدة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم خلال الشهر الجاري، جولة دعوية ينفذها عدد من الدعاة الرسميين في عدد من مساجد وجوامع مدينة بريدة، تتضمن كلمات توجيهية حول موقف المسلم من الفتن، واجتماع الكلمة ووحدة الصف، إضافة إلى دروس في العقيدة، وشرح كتاب الداء والدواء لابن القيم، وكذلك دروس تفسير سورة الفاتحة وقصار السور.وتأتي هذه الجولة ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها الفرع، بمتابعة وتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بهدف توعية الناس وإرشادهم للخير.// انتهى //11:12ت م0040