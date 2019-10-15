إسلام آباد 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ترحيب مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "فاتف" بالإجراءات التي اتخذتها باكستان لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.وأخبرت عن تراجع احتمالات إدراج باكستان على القائمة السوداء للدول التي لا تتخذ الإجراءات الكافية ضد تمويل الإرهاب.وأشارت إلى سعي الحكومة الهندية لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء الهندي نيرندار مودي ونظيره الباكستاني عمران خان في محاولة لتخفيف التوتر المسيطر على العلاقات بين البلدين على خلفية نزاع إقليم كشمير.وتطرقت إلى استعداد باكستان لفتح معبر "كرتابور" الحدودي مع الهند الشهر .وتناقلت أنباء الزلزال الذي ضرب شمال باكستان بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر دون أن يحدث أي خسائر بشرية أو مادية.وتابعت جهود الحكومة الباكستانية لتحسين الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات الداخلية التي تواجهها البلاد.وتطرقت إلى الجدل الجاري في أفغانستان حول نتائج الانتخابات الرئاسية، وسقوط ما لا يقل عن 23 مسلحا من حركة طالبان بين قتيل وجريح في سلسلة من الغارات الجوية استهدفت إقليم بلخ شمالي أفغانستان.// انتهى //11:17ت م0041