الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين.// انتهى //11:53ت م0057