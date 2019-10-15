بغداد 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً ,ومن بينها محاربة الفساد وتوفير فرص العمل والخدمات الضرورية للمواطنين,منوهة في هذا المجال بقرارات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يرأسه رئيس الحكومة.وتناولت الصحف الاجتماع الذي عقدته الرئاسات العراقية الأربع في بغداد أمس والذي ضم "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى" وكرس لتدارس الوضع السياسي والأمني في البلاد في هذا الظرف الحساس ,مبرزة القرارات التي توصل إليها ,ومن بينها تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين لوضع برنامج وطني ستراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في جميع المجالات واقتراح الحلول الممكنة.وعرجت على التعديلات الوزارية التي جرت مؤخرا على حكومة عادل عبد المهدي والمتعلقة بوزارتي الصحة والتربية, متوقعة أن تشمل وزارات أخرى .// انتهى //11:53ت م0058