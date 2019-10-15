القدس المحتلة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واساقتحم المئات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 200 مستوطن نفذوا جولاتهم استفزازية في المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُكذوبة "الهيكل المزعوم"، وسط توقعات بارتفاع عددهم خلال الساعات المقبلة.وكانت جمعيات استيطانية قد دعت أنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة في اقتحامات واسعة لمسجد الأقصى.// انتهى //11:55ت م0059