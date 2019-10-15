عام / "متطلبات القيادة الآمنة" محاضرة بجامعة طيبة
الثلاثاء 1441/2/16 هـ الموافق 2019/10/15 م واس
المدينة المنورة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس
نظم مركز تمكين المرأة وخدمتها بجامعة طيبة بالتعاون مع مرور منطقة المدينة المنورة أمس, محاضرة بعنوان " متطلبات القيادة الآمنة ", بحضور منسوبات وطالبات الجامعة, وعدد من سيدات المجتمع.
وهدفت المحاضرة التي قدمها مدير شعبة السلامة المرورية المتحدث الرسمي لإدارة مرور منطقة المدينة المنورة الرائد جمال مرزوق الصاعدي إلى توعية المرأة بأهمية قواعد القيادة الآمنة والالتزام بالتنظيمات والتعليمات المرورية, وتنظيمات السلامة المرورية الميدانية التي ينبغي التقيّد بها, والإجراءات المسموح بها.
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11:57ت م
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