المدينة المنورة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسنظم مركز تمكين المرأة وخدمتها بجامعة طيبة بالتعاون مع مرور منطقة المدينة المنورة أمس, محاضرة بعنوان " متطلبات القيادة الآمنة ", بحضور منسوبات وطالبات الجامعة, وعدد من سيدات المجتمع.وهدفت المحاضرة التي قدمها مدير شعبة السلامة المرورية المتحدث الرسمي لإدارة مرور منطقة المدينة المنورة الرائد جمال مرزوق الصاعدي إلى توعية المرأة بأهمية قواعد القيادة الآمنة والالتزام بالتنظيمات والتعليمات المرورية, وتنظيمات السلامة المرورية الميدانية التي ينبغي التقيّد بها, والإجراءات المسموح بها.// انتهى //11:57ت م0060