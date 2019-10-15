إسلام آباد 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسلقي جنديان باكستانيا مصرعهما جراء انفجار وقع في مقاطعة "شمال وزيرستان" القبلية بشمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على قارعة الطريق في "مير علي" كبرى مدن "شمال وزيرستان" المحاذية للحدود مع أفغانستان، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة لقوات الأمن بالقرب منها ما أدى إلى مقتل جنديين كانا يستقلانها.وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.// انتهى //11:58ت م0061