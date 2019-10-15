تونس 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم،اهتمامها بفوز قيس سعيد بمنصب رئاسة الجمهورية في تونس، متوسعة في الحديث عن التحديات التي تواجه سعيد على جميع الأصعدة في ظل ما سمته الضبابية التي تخيم على برنامجه الانتخابي.وتناولت في جانب آخر، المشاورات السياسية الجارية للوصول إلى تشكيل حكومة جديدة في ظل الاختلافات البارزة بين الكتل الحزبية في البرلمان.وتحدثت صحف الثلاثاء عن قرار الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجهها لتوفير مصادر تمويل لاقتصادها بعد تراجع عائدات الطاقة.وتطرقت إلى العملية العسكرية التي تخوضها القوات التركية ضد المليشيات المسلحة الكردية في المناطق الحدودية السورية مع تركيا، وتوصل الحكومة السورية والأكراد إلى اتفاق يقضي بدخول الجيش السوري إلى مدينتي منبج وعين العرب لمواجهة العملية العسكرية للجيش التركي والفصائل المسلحة المتحالفة ومعه.وأشارت في ذات الموضوع، إلى إعراب فرنسا عن قلقها عقب هروب حوالي 800 شخص من أقارب مسلحي تنظيم داعش من مخيم للنازحين في سوريا.وكتبت صحف تونس دوليا، عن تصاعد وتيرة الهجمات في شمال بوركينافاسو، وذلك معد مصرع عشرين مدنيا في هجوميين إرهابيين وقعا خلال اليومين الماضيين.// انتهى //12:00ت م0062