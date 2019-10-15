الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسنصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المستهلكين بشراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة " ( المستوى الأخضر)؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى (الأخضر) زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.كما أوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية في الثلاجات؛ ومنها:1- ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.// انتهى //12:27ت م0065