تبوك 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأقامت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" بمنطقة تبوك بالتعاون مع فريق نبض الحياة التطوعي أول أمس, محاضرة توعوية بعنوان "أهمية الكشف المبكر للحماية من سرطان الثدي" استهدفت النساء الصم, وذلك بمقر الجمعية بتبوك.وتناولت المحاضرة، أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وطرق إجراء الكشف الدوري والمبكر لسرطان الثدي، مشيرة إلى أهمية سرعة التواصل وعدم الانتظار حتى ظهور الأعراض ليتم الشفاء - بإذن الله -.// انتهى //12:30ت م0066