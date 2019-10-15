الدمام 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسخصصت أمانة المنطقة الشرقية قطعة أرض مساحتها 8877.12 م2، في حي الفرسان بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية لصالح فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية.ويأتي تخصيص الأرض استكمالاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - لدعم وزارات الدولة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات، وتوفير وإيجاد كافة المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.وجرى إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار, إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهة بالمنطقة الشرقية.// انتهى //14:24ت م0112