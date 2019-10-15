الأحساء 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسنظم تعليم محافظة الأحساء اليوم؛ ملتقى القيادات المدرسية للعام الدراسي الحالي؛ تحت شعار "همم قيادية"؛ وذلك في قاعة مدارس الكفاح بمدينة الهفوف.واستعرضت محاور الملتقى استراتيجيات وأدوار المؤسسة التعليمية لرفع التحصيل الدراسي، ومبادرة الاختبارات المركزية في رفع التحصيل الدراسي، ودور قائدة المدرسة في الخطة العلاجية، وأثر التقويم في تحسين تعلم الطلاب.وخلص الملتقى في محور نتائج المؤشرات في مجالات العمل المدرسي بتوصيات؛ أبرزها الإلتزام بما جاء في برنامج تحسين التحصيل الدراسي الاستراتيجيات والأدوار، وتبني قائدة المدرسة دورًا فاعلاً في بناء الخطط العلاجية والإشراف على تنفيذها، إلى جانب تكثيف البرامج المقدمة للقيادات المدرسية في مجال تحقيق أدوارهم في عملية التقويم، وتكثيف البرامج المقدمة للمعلمات في مجال تقويم التحصيل الدراسي والإفادة من التقارير الخاصة بتحليل النتائج في دعم الخطط العلاجية للتحصيل الدراسي، وربط نتائج التحليل بالتخطيط التشغيلي للمدرسة وغيرها.// انتهى//14:25ت م0113