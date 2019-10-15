الدمام 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واستعتزم وكالة التعمير والمشاريع ممثلة في الإدارة العامة للإشراف بأمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام القادمة إنشاء مشروع جسر مشاة يربط بين حي الخزامى وحي الجسر بالعزيزية في الخبر ، بعد أن تم عمل الرفوعات المساحية اللازمة للمشروع .ويتكون الجسر من هيكل معدني مغطى بشرائح الألمنيوم المفرغة بتشكيل زخرفي هندسي بطول 87 مترا طوليا بوجود ركائز خرسانية تحتوي على سلالم خرسانية ومصاعد كهربائية ، حيث سيربط الجسر حي الخزامى والجسر على موقع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز بين مجمع OASIS ومحطة محروقات ENOC .وسينتهي المشروع بنهاية عام 2020 ، حيث يعد المشروع ذا أهمية نظرا لمواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس المرورية، وسيتم مراعاة استخدام الجسر من قبل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن أمانة المنطقة الشرقية تسعى جاهدة لتوفير الجودة في العمل والانتهاء منه في وقته المجدول له، نظراً لأهمية المشروع من أجل سلامة مستخدمي الشارع في هذه المنطقة ولتسهيل عملية انتقال الأشخاص من مكان لآخر دون التعرض لحوادث الدهس ومن أجل سلامة المواطن والمقيم .// انتهى //14:27ت م0115