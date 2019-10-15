الدمام 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسبدأت وكالة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية وعمادة تطوير التعليم الجامعي بالجامعة تفعيل شراكة العمل مع مؤسسة AdvanceHE في المملكة المتحدة ، وذلك لتقديم برامج موجهة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بغرض تمكينهم من تطبيق أفضل ممارسات التعليم والتعلم الجامعي، وتعزيز جودة التعليم الجامعي ومخرجات التعلم للطلبة .وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي أن الجامعة تتبنى منهجاً للعمل مع المؤسسات الرائدة عالمياً والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في جميع المجالات، وخاصة المجالات المتعلقة بالشؤون الأكاديمية بشكل خاص مما يؤكد جودة برامج ومخرجات الجامعة ، مشيراً إلى أن توقيع الشراكة مع مؤسسة AdvanceHE يعكس اهتمام وحرص الجامعة على تطبيق أفضل ممارسات التعليم والتعلم، لتقديم خبرات تعلم مؤثرة وذات معنى للطلبة، بالشراكة مع أفضل الخبراء في العالم.ولفت العتيبي إلى أنه من خلال هذه الشراكة يقدم خبراء من المملكة المتحدة برامج لأعضاء هيئة التدريس في مجالات التعلم والتعلم، من المقرر أن تبدأ قبل نهاية العام 2019م والتي بدورها ستمكن هذه البرامج أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من الحصول على شهادة في التعليم والتعلم في التعليم العالي (CLTHE) ، وزمالة أكاديمية التعليم العالي (HEA)، من خلال عمادة تطوير التعليم الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، و سيُقدم من خلال هذه الشراكة التي وقعت مع مديرة المؤسسة ميليسا كريستي في سبتمبر 2019م برنامجاً تدريبياً في التطوير الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يتكون من وحدات تعليمية ستقام في مقر عمادة تطوير التعليم الجامعي، بالإضافة إلى أنشطة عبر الإنترنت تهدف إلى دعم تطور المشاركين .من جانبه بين عميد عمادة تطوير التعليم الجامعي الدكتور محمد بن صالح الكثيري إن العمادة تسعى لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تمكين المجتمع الأكاديمي للتأثير والابتكار في التعليم الجامعي، ولهذا الغرض تستضيف عمادة تطوير التعليم الجامعي العديد من الجهات الرائدة عالمياً من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، وسنغافورة، وفنلندا، للاستفادة من خبراتها وتقديم برامج نوعية لأعضاء هيئة التدريس وبخاصة في مجالات النمو المهني للأستاذ الجامعي وتطوير التعليم الجامعي ، لافتا إلى أن وجود شراكات واتفاقات عمل مع المؤسسات العالمية ليس بالأمر الجديد على الجامعة ، مضيفاً أنه قد تم اعتماد برنامج الكفايات الأساسية للأستاذ الجامعي (والذي تم إعداده وتطويره في عمادة تطوير التعليم الجامعي) من قبل AdvanceHE كمكافئ للوحدة الأولى الإجبارية من البرنامج، مما يوفر الوقت والجهد على منسوبي الجامعة الراغبين بالحصول على الشهادة ، حيث يستهدف البرنامج - خلال المرحلة الحالية - حصول (60) عضواً من هيئة التدريس في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على شهادة في التعليم والتعلم في التعليم العالي (CLTHE)، و (60) عضو هيئة تدريس على زمالة أكاديمية التعليم العالي (HEA) المقدمة من AdvanceHE.ونوه الدكتور الكثيري أن من أهم مكتسبات مثل هذه الشراكات، هو التأكيد على قيمة العمل الذي يتم تطويره داخلياً، و من ذلك اعتماد البرامج المطورة داخلياً في العمادة، و كذلك إشادة جهات محلية ودولية كثيرة متخصصة في التعليم العالي وذات سمعة مرموقة بأعمال تطوير التعليم الجامعي القائمة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل .// انتهى //14:27ت م0116