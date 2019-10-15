الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأبدى السفير البرتغالي لدى المملكة لويس ألميدا فيراز إعجابه بمستوى العرض والتنظيم، وجودة الفعاليات التي شهدها معرض الصيد والصقور السعودي في دورته الثانية التي تختتم اليوم في الرياض.وهنأ السفير نادي الصقور السعودي على تنظيمه المميز للمعرض، وعلى ما تحقق من نجاح، وما شهده المعرض من تطور، ومن زيادة كبيرة في أعداد المشاركين والأسلحة الموجودة، فضلاً عن عدد الصقور قياساً بدورته الأولى في العام الماضي التي كان قد شهدها سعادته في حينه.جاء ذلك في تصريح للسفير أثناء الزيارة والجولة التي قام بها السفير فيراز لمعرض الصقور والصيد السعودي، التي شملت أبرز أقسامه : مستلزمات الصقور، والأسلحة، وعرض السيارات، والفنون التشكيلية.وقال: "نجاح المعرض يتضح من خلال الإقبال الكثيف، حيث قارب عدد الزوار هذه السنة في يومٍ واحد مجموع عدد زوار معرض العام الماضي خلال أيامه الخمسة".ونوه السفير فيراز بهذه المناسبة بالتعاون السعودي- البرتغالي في مجال تربية الصقور، وقال: "تعلمنا معظم الأمور المتعلقة بالتعامل مع الصقور منكم، وذلك من خلال تواجدكم لـ ٧٠٠ سنة في البرتغال"، في إشارة إلى الدولة العربية في الأندلس، مؤكداً أن التعاون بين المملكة والبرتغال وطيد في هذا المجال، وأنه يتم سنوياً إحضار عدد من الصقور من البرتغال إلى المملكة.الجدير بالذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي سيختتم فعالياته اليوم، وكان قد وصل عدد زواره منذ انطلاقته يوم الجمعة الماضي حتى يوم أمس إلى أكثر من ٢٣٤ ألف زائر.// انتهى //14:28ت م0117