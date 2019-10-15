بريدة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ، ممثلة بلجنة المحامين أمس, دورة بعنوان "إعداد المذكرات القانونية"، وذلك ببريدة.وأوضح عضو لجنة المحامين محمد الجفن في افتتاحية الدورة أن اللجنة حريصة على تنويع البرامج القانونية التي تنظمها لمواكبة التحولات القضائية والقرارات الجديدة وإيضاح المعلومة للمحامين والمحاميات.وأفاد الدكتور عمر الخولي خلال الدورة أن من المتطلبات في إعداد المذكرات القانونية المتميزة الإلمام بجوانب عديدة من أهمها دراسة موضوع المذكرة والمستندات والأدلة التي سيستند عليها بمذكرته والاطلاع على السوابق القضائية والاهتمام بالجوانب اللغوية والنحوية والتناسق اللفظي وقراءة المدونات والمراجع القانونية والشرعية والعناية أيضاً بالتسلسل التاريخي للوقائع ومواكبة الأنظمة واللوائح والتعاميم مما يسهم بتقوية الصياغة القانونية.وبين الدكتور الخولي أن من أهم جوانب تطوير مهارات الصياغة القانونية هو زيادة جرعة القراءة لاسيما في الإكثار من قراءة الكتب الشرعية وكتب الفقه لدى القضاء في المملكة ، والإكثار من القراءة في الكتب القانونية المتخصصة ، مفيداً أن المحامي الناجح هو من يصنع مذكرة قانونية سليمة وواضحة تميزه عن غيره.// انتهى //14:28ت م0119