حائل 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة العميد محمد بن جزاء العياضي.ورحب سمو الأمير فيصل بن فهد بالعميد العياضي, مؤكداً أهمية عمل الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة في ظل دعم القيادة الحكيمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.من جانبه, قدم مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة شكره لأمير المنطقة وسمو نائبه على ما وجده من دعم ومساندة, سائلاً الله التوفيق والنماء للوطن والمنطقة.// انتهى //14:29ت م0120