ظهران الجنوب 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واساحتفت إدارة التعليم بسراة عبيدة اليوم, بالمتميزين والمتميزات الحاصلين على جوائز" التعليم للتميز -جائزة وسام التميز لرفع التحصيل الدراسي", بحضور محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري, ومدير التعليم الدكتور حسن بن محمد العلكمي.وهنأ العلكمي المتميزين والمتميزات، مبينًا أن مسيرة الجودة والتميز تبدأ بعلو الهمة وسمو الغاية والبذل الدؤوب في خدمة الدين وولاة الأمر والوطن.بعد ذلك قدم عرض مرئي بعنوان "مبادرات وإنجازات التميز", ثم دشن المحافظ تطبيق "تميز" الإلكتروني، واستمع الحضور لأوبريت بعنوان "شروق المجد", تلاها عرض مرئي آخر بعنوان "متميزون...قالوا عن تميزهم" حمل في طياته كلمات للمتميزين والمتميزات.وفي ختام الحفل قدم المحافظ ومدير التعليم والمساعدة للشؤون التعليمية شهادات الشكر والتقدير للمتميزين.// انتهى //14:30ت م0123