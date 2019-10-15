بريدة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأقامت جامعة القصيم، مُمثلة بوحدة الوعي الفكري، اليوم دورة تدريبية بعنوان " ضمانات شرعية في باب الوسطية.. تأصيلات في المنهج" ، بحضور 37 طالبًا من كلية العمارة والتخطيط .وتضمنت محاور الدورة مفهوم الوسطية من الناحية الشرعية، والوسطية سمات وخصائص، بالإضافة إلى الضمانات الشرعية التي ياتي من أبرزها : النص الشرعي والعلم والعدل والرفق والرحمة والحوار والإقناع والمجادلة بالتي هي أحسن.كما أقامت الوحدة أمس دورة بعنوان " بناء الأفكار مؤثرات وتحصينات " ، بحضور 55 طالباً وتم نقل الدورة مباشرة لكلية طب الأسنان بعنيزة وحضرها ٤٠ طالبًا.وتضمنت محاور الدورة الطبيعة الانسانية بين التأثر والتأثير .. وأثر الإعلام الجديد على الفكر، بالإضافة إلى تعدد وتسارع المؤثرات، وعلاقة المؤثرات بالأمن الوطني .وكانت الوحدة قد أقامت دورة تدريبية أخرى في وقت سابق بعنوان "تحصين الفكر" لطلاب كلية التربية - قسم التربية البدنية وعلوم الحركة بحضور ١١٠ طالباً وطالبة، تطرقت لحماية الفكر ومعرفة الشبهات وتحصين الفكر واستحضاره واستشعار النية مدعومة بالعديد من الأمثلة والتطبيقات .// انتهى //14:31ت م0124