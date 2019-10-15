دومة الجندل 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسنظم فرع الكلية التقنية بمحافظة دومة الجندل اليوم, حفل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي.وأوضح مشرف التوجيه والإرشاد بالكلية مازن صالح الخضر في كلمة ألقاها للمتدربين, شروط ومميزات الحصول على الجائزة, التي تأتي ضمن اهتمام معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحفيز المتدربين ورفع مستوى المنافسة بينهم على التفوق العلمي.بعد ذلك, سلّم عميد فرع الكلية التقنية بدومة الجندل عبدالعزيز بن مرعي العرجان كل من المتدرب محمد بن ثنيان الرويلي, وأنور بن محمد الزارع, وإبراهيم بن أحمد الجار الله جائزة التفوق الحاصلين عليها للعام التدريبي ١٤٣٩ / ١٤٤١ هـ .// انتهى //14:32ت م0125