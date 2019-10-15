سكاكا 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسوقعت جامعة الجوف أمس مذكرة تفاهم مع شركة ( IELTS iDP) التعليمية، لتصبح بموجبها جامعة الجوف مركزاً معتمداً لاختبار اللغة العالمي الآيلتس (IELTS) وهو أول مركز اختبارات في المنطقة، بحضور معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري.وستقدم الشركة خدماتها لطلبة الجامعة ومنسوبيها وللمجتمع من خلال عقد دورات متخصصة في الإعداد لاختبارات الآيلتس، وسيعقد أول اختبار في الـ 26 من هذا الشهر .وقع الاتفاقية عن الجامعة وكيل الشؤون التعليمية الدكتور بندر الشمري، فيما مثلت شركة ELTS iDP مديرة تطوير الأعمال الدكتورة إيمان الحربي.// انتهى //14:34ت م0126