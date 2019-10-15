جدة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واستنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة الخميس المقبل، "ملتقى اليوم العالمي للعصا البيضاء" بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، وحضور طلبة ومعلمي برامج ذوي الإعاقة البصرية.وتولي المكتبة هذه المناسبة أهمية عظمى تهدف من خلاله إلى إبداء المشاركة والتعاضد مع المجتمع الدولي، الذي أُقرّ ١٥ أكتوبر كيوم عالمي للاهتمام بالأفراد المعاقين بصرياً ، في حين تسعى مع الجهات المشاركة لإيصال مبدأ تعزيز الحقوق لهذه الفئة والمساهمة بدمجهم مع المجتمع .ويشمل الملتقى معرض تعريفي عن الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة البصرية ، إلى جانب الأركان التفاعلية والفنون التشكيلية التي تبرِز دور فاقدي البصر في المجتمع عبر حفل وفقرات معدة خصيصاً لهم ، وتكريم الجهات المشاركة.فيما تشارك إدارة التعليم، وجامعة الملك عبد العزيز ، وجامعة جدة ، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين في الملتقى مبرزين دورهم الرئيسي تجاه فاقدي البصر ، بالإضافة إلى إدارة مرور جدة ، وإدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة لإبراز الخدمات المقدمة لهذه الفئة.// انتهى //15:37ت م0167