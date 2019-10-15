المنامة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,519.37 بانخفاض قدره 1.83 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 753.13 بارتفاع قدره 3.20 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 7 ملايين و153 ألفًا و693 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونا و487 ألفا و701 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 104 صفقات.// انتهى //15:38ت م0168