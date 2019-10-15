الباحة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الباحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وتهدف الاتفاقية التي وقعها معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد إلى التعاون بين الجامعة والمؤسسة بالمنطقة.وأوضح معالي مدير جامعة الباحة، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون والتنسيق في أعمال القبول، مشيراً إلى أن الاتفاقية نصت على تبادل نتائج الأبحاث والدراسات العلمية بين المؤسسة والجامعة بما يخدم الطرفين، إضافة لتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالكليات الجامعية والتقنية، وكذلك البرامج الموجهة للمجتمع، وإيجاد موازنة في التخصصات الأكاديمية والتقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل بالمملكة بشكل عام ومنطقة الباحة بشكل خاص.وبيّن الدكتور الحسين أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رسالة الجامعة وامتدادًا لشراكتها القطاع الحكومي والخاص ومع المجتمع، وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030.حضر توقيع الاتفاقية وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني.// انتهى //15:42ت م0169