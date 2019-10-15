لندن 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي اليوم، عن قلقهما العميق بشأن التوغل العسكري التركي بشمال سوريا.وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني اليوم, بأن الجانبين البريطاني والفرنسي اتفقا، خلال محادثتهما الهاتفية، على استمرار التواصل بينهما بخصوص تلك المسألة والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:43ت م0170