الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني اليوم في مكتبه بمقر المجلس في الرياض وفد أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم ، برئاسة رئيس المجلس خالد بن محمد الخضر .وقدم معاليه نبذة تعريفية عن مجلس الشورى والدور الذي يقوم به في المجالين التشريعي والرقابي وما يقوم به من دور في تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين .حضر الاستقبال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور طارق فدعق، ونائب رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم خالد المقيطيب .وفي ذات السياق، عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق في مقر المجلس بالرياض، اجتماعاً، مع أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم ، برئاسة رئيس المجلس خالد بن محمد الخضر .وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والمحاور المهمة والصعوبات والتحديات التي يواجهها المجلس البلدي، باعتبار أن المجالس البلدية شريك في التنمية وتعمل على احتياجات المواطنين وفق لوائح وأنظمة . // انتهى //15:45ت م0171