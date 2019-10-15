الباحة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بالجهود الكبيرة التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمة شباب وفتيات الوطن في ظل دعم القيادة .وأكد سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الذي يزور المنطقة حالياً، أهمية استحداث مسارات تدريبية تراعي احتياجات المنطقة وعلى رأسها مسارات القطاع السياحي بحكم طبيعة المنطقة السياحية.وناقش سمو أمير الباحة خلال اللقاء أبرز التحديات أمام شباب وفتيات المنطقة وأهمية دعمهم قبل برامج التدريب وخلالها وبعدها والحرص على تسويق المتميزين منهم واعتماد آليات لجودة العمل وتعزيز الثقة بالمهني السعودي في مختلف المجالات ودراسة إمكانية تأهيل شباب الوطن من الموهوبين في مجالات فنية لدعم السياحة والترفيه.من جهته استعرض الفهيد برامج ومبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تستهدف من خلالها مواكبة "رؤية المملكة 2030", مبيناً أن المؤسسة صممت مبادرات متخصصة لتتواءم مع هذه المرحلة.وأعرب معاليه عن شكره لسمو أمير المنطقة على حرصه ومتابعته لفرع المؤسسة بالمنطقة, مؤكداً حرص المؤسسة على أبناء وبنات المنطقة وتقديم ما يحتاجونه بإذن الله.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري ومدير عام فرع مؤسسة التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي بن سعد القرني.// انتهى //15:46ت م0172