نجران 16 صفر 1441هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم ، باليوم العالمي للعصا البيضاء، برعاية المدير العام لتعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.وأوضح الدكتور العتيبي أن هذه المناسبة تأتي للتعريف بماهية العصا البيضاء والتي تساعد المعاقين بصريًا على الاعتماد على الذات ومزاولة حياتهم اليومية أسوة بالآخرين ، والتذكير بحقوقهم المجتمعية والتي يجب على الجميع المساهمة في تسهيل حصولهم عليهم .وتضمنت احتفالات المدارس عددا من الفقرات التوعوية التي تعرف الميدان التربوي بحقوق ذوي الإعاقة البصرية وما يمكن تقديمه لهم من خدمات.‏هذا وقد حضر مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ، حسين آل معمر الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار "السلامة أولا" بمدرسة القدس الابتدائية بمشاركة مدارس برامج دمج المكفوفين بالمنطقة.فيما استقبلت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية -بنات- سراء بنت سعيد الشهراني في مكتبها المعلمات المستجدات الكفيفات بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بحضور مديرة إدارة التربية الخاصة ،غالية السويدي ، وعدد من مديرات ومشرفات الإدارات النسائية ومعلمات التربية الخاصة، تحدثن عن تجربتهن الدراسية والمؤهلات التي تم الحصول عليها حتى تم تعيينهن معلمات عوق بصري بتعليم المنطقة وكيفية تعاملهن مع الطالبات، وتضمن اللقاء حلقة نقاش وتبادل خبرات من قبل الحاضرات.//انتهى//15:47ت م0173