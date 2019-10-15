جدة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأميرخالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية ، افتتح المستشار وممثل رئيس مجلس نظارة الوقف عبدالله بن عبدالرحمن الشهري اليوم ، متحف وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية ، بحضور مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي ، وأعضاء مجلس النظارة .وقام الشهري بقص شريط إيذاناً بافتتاح المتحف ، حيث تجول والحضور في أرجاء المتحف الذي يحكي تاريخ الوقف منذ ٧٥ عاماً على تأسيسه.// انتهى //15:49ت م0174