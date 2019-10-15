القاهرة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لتجنيب العالم مزيداً من الأزمات والحروب وانعدام الأمن والاستقرار في ظل ما يشهده العالم العربي من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وفي مقدمتها، ممارسات قوة الاحتلال "اسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.وأوضح الدكتور السلمي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته (141) بالعاصمة الصربية بلجراد ووزعت بالقاهرة اليوم، أن أكبر تحديات العالم العربي هي احتلال «إسرائيل» للأراضي العربية وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني من خلال استمرار الاحتلال وانتهاج سياسات القتل والتهجير وهدم المنازل، والاعتداء على المقدسات الدينية، واعتقال وسلب الحقوق والحريات، إضافة إلى أطماع الدول الإقليمية.وجدد رئيس البرلمان العربي، دعوته للمجتمع الدولي، بضرورة إلزام قوة الاحتلال "إسرائيل" بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبًا برلمانات ودول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.وقد عقد رئيس البرلمان العربي سلسلة من الاجتماعات على هامش مشاركته مع كل من رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة الجمعية الوطنية في صربيا، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ورئيس مجلس النواب اليمني، ورئيس مجلس النواب الجيبوتي.// انتهى //15:50ت م0175