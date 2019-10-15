المجمعة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات الاجتماع التحضيري للاجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الندوة العاشرة المصاحبة للاجتماع تحت عنوان : الجامعات الخليجية والتنمية البشرية - رؤى وتطلعات ، حيث عقد الاجتماع التحضيري في قاعة المؤتمرات والندوات بالمدينة الجامعية بالمجمعة، وبحضور وكلاء الجامعات الخليجية.ورأس وكيل جامعة المجمعة الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري الاجتماع التحضيري بحضور وكلاء الجامعات الخليجية، وجرى فيه استعراض ومناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والجوانب المتعلقة بها.وعقب الاجتماع زار وكلاء الجامعات المعرض المصاحب ومبادرات خدمة المجتمع صحبهم فيها وكيل الجامعة الدكتور مسلّم الدوسري ، حيث استمع الضيوف خلال الجولة لشرحٍ موجزٍ لمحتويات المعرض الذي اشتمل على عرض أهم المبادرات والمنجزات التي حققتها الجامعة في مختلف المجالات ، حيث أعربوا عن إعجابهم بما اطلعوا عليه من إنجازات متنوعة في مختلف المجالات الإدارية والأكاديمية ، وعلى مبادرات الجامعة المتعددة ، حيث وصفها عدد منهم بالنوعية والمتقدمة وذات الأهمية الكبرى للمجتمع ، وفي نهاية الجولة التقطوا الصور التذكارية بهذه المناسبة.بعد ذلك عقدت الندوة العاشرة المصاحبة للاجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي ، في المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية بالمجمعة ، وتم خلال الندوة استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، من محاورها الحوكمة في الجامعات مدخلًا للتنمية البشرية ، وجرى من خلال هذا المحور استعراض جهود الجامعات الخليجية في تحقيق أهداف التنمية البشرية ، وتخطيط البرامج الدراسية والتخصصات لتتماشى مع متطلبات سوق العمل ، وتطوير أنظمة منح البحث العلمي لدعم برامج تركز على مهن المستقبل ، ومحور استشراف مستقبل الجامعات في مجال التنمية البشرية ، والذي اشتمل على استعراض ذكاء الأعمال ومواءمة الأنظمة التعليمية بالجامعات لاحتياجات سوق العمل ، وبناء مبادرات التنمية البشرية في ضوء احتياجات سوق العمل ، ومراصد العمل الوطنية ودورها في ربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل.// يتبع //16:59ت م0219

واشتملت الندوة على عدد من الجلسات جاءت الأولى بعنوان : الحوكمة في الجامعات مدخلًا للتنمية البشرية ، أدارها وكيل جامعة المجمعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع ، حيث رحب في بدايتها بالحضور، وتحدث خلالها من جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله الفوزان ، حول موضوع جهود الجامعات الخليجية في تحقيق أهداف التنمية البشرية ، وقام بتقديم ورقة بعنوان : الجامعات وتحقيق أهداف التنمية البشرية ، كما تحدث من جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان الدكتور محمد السعدي ، حيث قام باستعراض ورقة بعنوان: تجْرِبَة جامعة السلطان قابوس في تحقيق أهداف التنمية البشرية ، بعد ذلك تحدث من جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع حول موضوع "تطوير البرامج والتخصصات لتتماشى مع متطلبات سوق العمل" ، وقام باستعراض ورقة بعنوان: تطوير البرامج الدراسية والتخصصات لتتماشى مع سوق العمل ، كما تحدث من سلطنة عمان الدكتور أحمد بن جمعة الريامي، حيث كانت ورقته بعنوان: مراجعة البرامج الأكاديمية بكليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان في ضوء متطلبات سوق العمل، كما تحدث من جامعة أم القرى الدكتور فهد بن ماجد الشريف حول موضوع تطوير أنظمة منح البحث العلمي لدعم برامج تركز على مهن المستقبل، حيث قدم ورقة بعنوان: دور البحث العلمي في دعم البرامج التي تركز على مهن المستقبل، بعد ذلك عرض من جامعة تبوك الدكتور مانع بن محمد القحطاني ورقة بعنوان: تطوير أنظمة منح البحث العلمي في ضوء متطلبات التنمية.بعد ذلك انعقدت الجلسة الثانية والتي قامت بإدارتها من جامعة الكويت الدكتورة أمثال بنت هادي الحويلة، حيث رحبت بحضور الندوة والمتحدثين فيها، وقد اشتملت هذا الجلسة على ثلاثة موضوعات، الأول "بناء مبادرات التنمية البشرية في ضوء احتياجات سوق العمل" ، حيث تحدث حول هذا الموضوع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل الذي قام بعرض ورقة بعنوان : سوق العمل وبناء قدرات بشرية محترفة ، كما تحدث رئيس الاتحاد العربي للتدريب والتعليم الموازي بجامعة الدول العربية الدكتور خالد بن سعد النقبي حول هذا الموضوع من خلال استعراض ورقة بعنوان : المسؤولية المجتمعية للجامعات لدعم احتياجات سوق العمل.وتحدث مؤسس ورئيس شركة سيمانور للتقنية بكندا ومكتب الدغيثر للاستشارات بالمملكة العربية السعودية وشركة التعليم والتدريب الإلكتروني الدكتور عامر بن فهد الدغيثر في الموضوع الثاني للجلسة "ذكاء الأعمال وموائمة الأنظمة التعليمية بالجامعات لاحتياجات سوق العمل" من خلال ورقة بعنوان: ذكائات الأعمال في التعليم الجامعي والتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، بعد ذلك تحدث نائب رئيس أول ومدير شركاء الأعمال بقطاع رأس المال البشري لدى بنك الرياض الأستاذ خالد بن عيسى المالكي ، واستعرض ورقة بعنوان : تجربة بنك الرياض في الاستقطاب والتوظيف".وتحدث من جامعة المجمعة الدكتور عايد بن رحيل العنزي حول الموضوع الأخير في هذه الجلسة "مراصد العمل الوطنية ودورها في ربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل" من خلال ورقة بعنوان : دور المرصد الوطني للعمل في بناء برامج الجامعات.// انتهى //16:59ت م0220