صامطة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسرأس محافظ صامطة رئيس المجلس المحلي بالمحافظة أحمد عبدالله زعلة ، اليوم, اجتماع المجلس المحلي الثالث للعام الحالي، وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها مناقشة الخدمات المقدمة بمشروع إسكان القفل في مجالات النظافة والإنارة والاتصالات والصحة والصرف الصحي وإمكانية تنفيذ مشروع ازدواجية طريق السهي الصوارمة الى المضايا.كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال إضافة لاستعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والسبل الكفيلة بسرعة إنجازها في الوقت المحدد لها, إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.// انتهى //17:00ت م0221