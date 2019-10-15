أبوظبي 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور الإمارات حالياً.ورحب الشيخ محمد بن زايد في بداية المباحثات التي عقدها الجانبان بالرئيس الروسي والوفد المرافق، متمنيًا أن تحقق زيارته أهدافها المرجوة في دعم العلاقات بين البلدين ودفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.// انتهى //17:07ت م0222