الشقيق 16 صفر 1441هـ الموافق 15 أكتوبر 2019م واسقام رئيس المجلس البلدي بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب غريب ياسين وأعضاء المجلس اليوم , بجولة تفقدية لعدد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها حالياً بالمركز.واستمع رئيس وأعضاء المجلس خلال الجولة لشرح مفصل من رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف عن المشروعات التي شملتها الجولة في مجالات السفلته والإنارة والممشى والمباني والوحدات المطلة على الحدائق وشارع الفن والمسطحات الخضراء بشاطئ الشقيق السياحي.كما زار أعضاء المجلس البلدي بالشقيق عدد من الأحياء والشوراع , مطلعين على سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها , والسبل الكفيلة بمعالجة العديد من التشوهات البصرية بتلك المواقع.وتأتي الجولة ضمن الأعمال والمهام التي يقوم بها أعضاء المجلس في متابعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها , سعيا لرفع نسب الإنجاز في المشروعات والخدمات البلدية المقدمة للأهالي والمقيمين بالمركز.//انتهى//17:08ت م0223