عمّان 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية رينيه كلارك كوبر، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والعلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //17:08ت م0224